Coup dur pour Mbappé, le PSG appelé à la rescousse ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Kylian Mbappé s'est blessé à la cuisse face au Deportivo Alavés. Victime d'une lésion du biceps fémoral, le numéro 9 du Real Madrid devrait manquer trois semaines de compétition. Ainsi, Didier Deschamps devrait être privé de Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement des Bleus. Pour composer son attaque, le sélectionneur de l'équipe de France pourrait donc miser sur le trio du PSG : Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé.

Lors de la septième journée de Liga, Carlo Ancelotti a titularisé Kylian Mbappé contre le Deportivo Alavés. Toutefois, le numéro 9 du Real Madrid a dû sortir sur blessure à la 80ème minute de jeu, comme l'a avoué le coach merengue après le coup de sifflet final de la rencontre.

Mbappé va manquer le prochain rassemblement des Bleus

« Il a une gêne à une cuisse et m'a demandé de le remplacer par mesure de précaution », a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match ce mardi soir, avant que le Real Madrid ne publie un communiqué officiel ce mercredi après-midi : « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ».

Un trio Barcola - Kolo Muani - Dembélé en Bleu ?

Selon les informations de The Athletic, Kylian Mbappé devrait manquer trois semaines de compétition. Ainsi, la star du Real Madrid ne devrait pas retrouver les terrains avec le 16 octobre. Par conséquent, Kylian Mbappé devrait manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France. En effet, les Bleus affrontent Israël le 10 octobre et la Belgique quatre jours plus tard. Pour pallier l'absence de Kylian Mbappé, Didier Deschamps pourrait miser sur ses protégés évoluant au PSG. En effet, le sélectionneur tricolore pourrait aligner la triplette Bradley Barcola - Randal Kolo Muani - Ousmane Dembélé.