PSG : Luis Enrique va devoir patienter pour son grand attaquant

Arnaud De Kanel

Destiné à endosser le rôle de numéro 9 du PSG, Gonçalo Ramos, touché lors de l’ouverture de la saison de Ligue 1 contre Le Havre, devra observer une longue pause. Victime d'une entorse ligamentaire à la cheville gauche, il sera absent des terrains pour une durée estimée à deux mois. De quoi pousser Luis Enrique à innover...

Le PSG fait preuve de moins en moins d'efficacité. Cette inefficacité offensive s'explique en partie par l'absence de Gonçalo Ramos, l'attaquant vedette du club cette saison. Toujours en convalescence après une blessure à la cheville, le numéro 9 désigné manquait cruellement à l'animation offensive parisienne, laissant son équipe sans véritable point d'appui en attaque. Et Luis Enrique devra encore patienter avant de pouvoir de nouveau faire appel à lui.

Mercato : Incroyable, il ne voulait pas signer au PSG cet été ! https://t.co/OVd4guDdGr pic.twitter.com/UptyqjJ1Qd — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

«Il va revenir dans deux mois»

D'après les informations de Dominique Séverac, Gonçalo Ramos ne devrait être remis que dans deux mois. « Je pense qu'avec Gonçalo Ramos présent mercredi soir, le PSG n'aurait pas autant galéré à marquer. Il va revenir dans deux mois, soyez, soyons patients. Avec lui, le profil du PSG peut changer offensivement. Le grand 9 que Paris cherche, il l'a, c'est Gonçalo Ramos. S'il revient bien de son entorse à la cheville, il va marquer 30 buts dans la saison ! », a confié le journaliste du Parisien. En attendant, Luis Enrique alterne entre Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Il se montre d'ailleurs très satisfait du rendement de l'attaquant français.

L'option Kolo Muani séduit Enrique

« C’est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, j’aime beaucoup les attaquants qui peuvent jouer de la sorte. Il a joué à droite, ce qui permet d’avoir plus de profondeur. C’est ce qu’on cherchait à un moment donné mais avec le but adverse, on avait un peu moins d’espace. Alors il a été replacé en numéro 9 », confiait le coach du PSG samedi soir après le match nul face à Reims. Gonçalo Ramos devra certainement batailler pour reprendre sa place.