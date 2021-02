Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech justifie ses grandes décisions pour le recrutement !

Publié le 2 février 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse à la veille d’une rencontre importante face à l’ASSE, Raymond Domenech a justifié son inactivité lors du mercato hivernal.

Le FC Nantes est dans une situation compliquée en Ligue 1. Le club est tout proche de la zone de relégation et l’arrivée de Raymond Domenech au poste d’entraîneur n’a pas eu l’effet escompté. Les Canaris n’ont plus remporté le moindre match depuis le 8 novembre et le match face à l’ASSE ce mercredi revêt d’une importance particulière. Alors que l’on aurait pu penser que le FC Nantes allait profiter du mercato hivernal pour renforcer l’effectif, Raymond Domenech a décidé de rester bien calme durant ce mois de janvier. Après la défaite face à l’AS Monaco en dimanche dernier, le technicien, qui milite pour la disparition de ce marché d’hiver, avait annoncé la couleur pour la fin du mercato : « Le panic-buy, ce n’est pas bon. Je préfère m’appuyer sur le groupe actuel qui a montré quelque chose. Ce n’est pas en allant chercher quelqu’un qui ne joue pas ailleurs, que l’on apportera un plus. Ces arrivages de dernier instant, il faut vraiment être sûr, avoir vu le joueur avant, avoir préparé ce recrutement… Mais comme ça au dernier moment, j’ai du mal à y croire. Ça met plus le club dans la difficulté ». Et Raymond Domenech a tenu ses promesses.

Domenech aurait refusé Ntcham et Ounas

Ces dernières heures, plusieurs joueurs ont été annoncés dans le viseur du FC Nantes. C’est notamment le cas d’Adam Ounas qui intéressait fortement les dirigeants canaris selon les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sports . Les responsables souhaitaient accueillir l’international algérien, mais selon les informations de L’Equipe , Raymond Domenech se serait opposé à sa venue et Ounas a finalement rejoint Crotone en prêt jusqu’à la fin de la saison. Un autre joueur aurait été proposé au FC Nantes. Selon les informations de Gilles Favard divulguées sur le plateau de L’Equipe du Soir, Olivier Ntcham aurait été proposé à la formation dirigée par Waldemar Kita, mais encore une fois, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France aurait apposé son véto. Finalement, le joueur a été prêté par le Celtic Glasgow jusqu’à la fin de la saison à l'OM. Présent en conférence de presse ce mardi, Raymond Domenech a de nouveau été interrogé sur le mercato hivernal et sur ses choix.

« J’étais partisan de cette stabilité »