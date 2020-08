Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi, départ impossible ?

Publié le 22 août 2020 à 11h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Lionel Messi songerait à quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines, l’attaquant argentin pourrait bien ne pas réussir à concrétiser ses velléités de départ, quand bien même il serait très agacé de la gestion de la direction catalane.

Comme attendu, l’humiliation historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions n’est pas restée sans conséquences. Quique Setién a en effet été remplacé sur le banc du Barça par Ronald Koeman, seulement huit mois après son arrivée au poste d’entraîneur du club catalan. Plus encore, Eric Abidal a quitté son poste de secrétaire technique des Blaugrana et a été remplacé dans cette fonction par Ramon Planes. Désormais, la direction du FC Barcelone s’emploierait à redresser la situation en procédant à un grand ménage dans l’effectif, mais elle doit également composer avec un problème de taille : les velléités de départ de Lionel Messi.

Le feuilleton Lionel Messi aurait pu être évité à deux conditions !

Et si celui qu’on surnomme La Pulga venait à quitter le Barça dans les prochaines semaines, lui, l’enfant sacré de la Masia ? Improbable il y a encore quelques semaines, cette hypothèse a pris une ampleur jamais vue ces derniers jours après la débâcle face aux Bavarois lors du Final 8 . Lassé des mauvais résultats du FC Barcelone et de la gestion de Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi songerait à claquer la porte lors de ce mercato estival. Une tendance appuyée ce vendredi soir par Catalunya Radio dans son programme nocturne Club de la Mitjanit . Selon les informations de la chaine catalane, Lionel Messi souhaiterait continuer d’évoluer au plus haut niveau, mais en dehors du Barça. L’Argentin aurait pour priorité de continuer à gagner des titres alors que s’approche petit à petit la fin de sa carrière, et il souhaiterait donc le faire ailleurs que dans son club de toujours désormais. Et d’après Catalunya Radio , cette situation aurait pu être évitée si Josep Maria Bartomeu avait décidé de quitter son poste de président du FC Barcelone après l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich. De plus, l’histoire aurait pu être différente si Xavi était venu remplacer Quique Setién. Lionel Messi ne se sentirait pas à l’aise avec l’actuel président du Barça dont le mandat prendra fin à l’issue de la saison 2020-2021, soit au moment où le contrat du sextuple Ballon d’Or prendra fin.

Lionel Messi semble malgré tout bloqué au FC Barcelone