Mercato - Barcelone : Ce grand regret affiché avec Lionel Messi…

Publié le 6 septembre 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Ancien entraîneur de Lionel Messi au FC Barcelone, Luis Enrique a livré son point de vue sur son faux départ du club catalan.

Après avoir voulu quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a été contraint de se rétracter comme il l’a officialisé vendredi : « Je pensais et nous étions sûrs que je pouvais partir libre, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison je pouvais décider si je restais ou non et maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin nous étions en compétition pour la Ligue au milieu de ce virus merdique et de cette maladie qui a changé toutes les dates. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer au Barça... », a indiqué l’attaquant argentin. Et selon Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone, il aurait fallu que les deux parties communiquent davantage

« J’aurais aimé qu’ils parviennent à un accord »