Il annonce son départ à l’ASSE, ça part au clash

Formé à l'ASSE, Noah Raveyre n'a pu dire non au Milan AC cet été. Lorsque le club italien s'est présenté, le gardien a fait savoir à son club qu'il souhaitait accepter la proposition. Mais les dirigeants stéphanois n'ont pas digéré cette décision et n'ont pas hésité à le mettre au placard. Aujourd'hui en Italie, le portier est revenu sur son été délicat.

Mike Maignan n'est pas le seul portier français du Milan AC. Cet été, il a été rejoint par Noah Raveyre, formé à l'ASSE et qui n'a pas hésité à faire le grand saut, malgré les réticences de son équipe. Dans un entretien accordé à L'Eveil de la Haute-Loire , le gardien est notamment revenu sur sa mise à l'écart survenue cet été.

Raveyre a été mis au placard

« La fin de mon aventure chez les Verts, ça a été compliqué puisqu’il y a eu une mise au placard la plus radicale possible de la direction, dès que j’ai voulu partir. On te prive de ton bonheur. En traversant ça à 17 ans, ça te fait grandir et comprendre certaines choses. Ça m’a forgé et je me connais mieux mentalement. Je m’en suis servi pour beaucoup travailler et profiter de mes proches, avant de partir en Italie. J’ai aussi pu avancer sur mon permis de conduire et décrocher mon bac avec mention. Même de cette période, j’arrive à garder du positif. Comme de mon passage à Saint-Étienne. Je les suis toujours et j’ai gardé de très bons contacts avec des joueurs et entraîneurs » a lâché Raveyre.

« J’ai rejoint le Milan AC en juillet et ça se passe très bien»