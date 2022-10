Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - ASSE : Raveyre au Milan AC, ce n’est pas encore fait

Publié le 10 octobre 2022 à 17h10

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Annoncé comme future recrue du Milan AC, le jeune gardien de but de l’ASSE, Noah Raveyre, n’a pas encore signé dans le club lombard. Les discussions se poursuivent avec toutes les parties pour tenter de trouver une solution.

Dans la machine à fabriquer des gardiens de but de talent, l’ASSE a fait émerger de prometteurs profils ces dernières saisons. Etienne Green est aujourd’hui le bel exemple de la formation stéphanoise. Mais dans son ombre, le jeune Noah Raveyre semble tout aussi prometteur. A 17 ans, il occupe la place de troisième gardien de l’effectif forézien, derrière Green et Dreyer. L'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a d’ailleurs déjà fait appel à lui cette saison, en Ligue 2, lors de la rencontre face au Havre. Un talent que l’ASSE souhaite conserver, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2023. Mais…

Le jeune gardien Valentin #Cenatiempo (17 ans) débarque à l'#ASSE en provenance de l'#OM. 👶📈Selon @Site_Evect, le joueur aurait connu une "belle progression au cours des derniers mois".Pas de lien direct avec le départ de Noah #Raveyre. (@Site_Evect) #ASSE pic.twitter.com/KILtuqAXFZ — Actu Sainté (@actusainte) October 7, 2022

Le Milan en pole position