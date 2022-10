Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles met la pression dans ce dossier chaud

Publié le 9 octobre 2022 à 16h10

Arnaud De Kanel

En position très inconfortable avant de se déplacer à Sochaux, l'ASSE doit encore gérer des dossiers sur le mercato. En interne, la prolongation de Jean-Philippe Krasso n'est toujours pas réglée et fait beaucoup parler. Laurent Batlles attend que son attaquant prenne sa décision et commence à s'impatienter. De plus, le staff attend plus du joueur.

Après un mercato estival marqué par les départs des cadres, l'ASSE se penche désormais sur la prochaine fenêtre de transfert. Auteur d'un très bon début de saison, Jean-Philippe Krasso n'a toujours pas pris sa décision pour son avenir. Laurent Batlles attend du mouvement de sa part, que ce soit aux entrainements mais aussi en coulisses. Il veut savoir s'il pourra compter à 100% sur son buteur.

Mercato - ASSE : Batlles réclame déjà deux transferts pour cet hiver https://t.co/TjoBCITA6b pic.twitter.com/MXJGeOUxaE — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Le staff attend plus de Krasso

D'après les indiscrétions du vestiaire récoltées par Mohamed Toubache-Ter, Jean-Philippe Krasso se « fait secouer par le staff chaque semaine car ce dernier en attend plus . » Ce manque d'implication est sûrement lié à la question de son avenir.

Batlles s'impatiente

Et si Jean-Philippe Krasso avait des envies d'ailleurs ? Il se murmure dans le vestiaire stéphanois que Laurent Batlles voudrait que la situation de son attaquant soit clarifiée au plus vite. Pour rappel, le contrat de Krasso arrive à expiration en juin 2023.