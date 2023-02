C’est la folie au PSG, ils répondent au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Christophe Galtier semble menacé pour son avenir sur le banc du PSG en cas d’élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions, plusieurs noms comme Zinedine Zidane ou Thiago Motta sont annoncés dans le viseur du Qatar. Et les deux hommes se sont d’ailleurs exprimés ces derniers jours…

Un petit vent de folie est en train de s’abattre sur le PSG ! Englué dans un crise sportive dont il a encore du mal à sortir malgré sa victoire poussive de dimanche dernier face au LOSC (4-3), le club de la capitale pourrait réserver du mouvement dans les semaines à venir. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, Christophe Galtier n’est pas menacé dans l’immédiat, mais une élimination en 8e de finale retour de la Ligue des Champions le 8 mars prochain contre le Bayern Munich pourrait bien sceller le sort de l’entraîneur du PSG. Et il faudra alors le remplacer…

Zidane les fait chavirer, le PSG peut souffler https://t.co/3EPjZ47lLE pic.twitter.com/W8DCEwQmEw — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Zidane grand favori, il est prêt

Zinedine Zidane apparaît toujours comme étant la priorité absolue depuis les grandes instances du PSG à Doha, au Qatar. Et dans un entretien récemment accordé au Figaro et dans lequel il évoquait son nouveau rôle d’ambassadeur dans l’écurie Alpine, Zidane laissait malgré tout la porte ouverte au PSG : « Cela fait partie de notre accord. Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. (...) Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », a confié Zidane.

Motta évoque le PSG