Mercato : Inquiété par Zidane, il a été menacé de mort

Amadou Diawara

A l'instar de Christophe Galtier au PSG, Graham Potter aurait le spectre de Zinedine Zidane qui plane au-dessus de sa tête. Alors qu'il enchaine les mauvais résultats du côté de Chelsea, le technicien britannique aurait même été menacé de mort dernièrement, comme il l'a révélé lui-même.

Après avoir remercié Mauricio Pochettino à la fin de la dernière saison, le PSG rêvait de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Ballon d'Or 98 a snobé le club de la capitale, et ce, parce qu'il voulait prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar. Alors que Christophe Galtier a finalement signé au PSG, Zinedine Zidane est aujourd'hui libre de tout contrat parce le sélectionneur des Bleus - qui était en fin de contrat le 31 décembre - a prolongé jusqu'en juillet 2026. Conscient de la situation de Zinedine Zidane, le PSG serait toujours prêt à le recruter, surtout que Christophe Galtier enchaine les résultats décevants.

Le tapis rouge est déroulé pour la famille Messi, le PSG tremble https://t.co/6uPEKfFh8V pic.twitter.com/wCa9FnNl62 — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

«Ils voulaient que je meure et que mes enfants meurent»

En plus du PSG, Chelsea aimerait également remplacer son entraineur par Zinedine Zidane d'après les dernières informations de Football Insider . Et alors que le Ballon d'Or 98 pourrait prendre sa place chez les Blues , Graham Potter aurait reçu des menaces de mort dernièrement. « Autant j'ai eu du soutien, autant j'ai reçu des mails pas très sympas (de personnes) qui voulaient que je meure et que mes enfants meurent, donc évidemment ce n'est pas agréable à recevoir. Le défi pour moi est de savoir comment me comporter. C'est ce que je me demande toujours » , a avoué le technicien de Chelsea en conférence de presse ce vendredi.

«Je veux réussir ici»