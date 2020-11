Foot - PSG

PSG - Malaise : Penalty, Nantes... Le gros aveu de Kylian Mbappé !

Publié le 1 novembre 2020 à 22h15 par A.M.

Alors qu'il a obtenu un penalty litigieux, Kylian Mbappé aurait reconnu qu'il n'y avait fait pas faute comme le révèle le défenseur du FC Nantes Jean-Charles Castelletto.

Sur la pelouse du FC Nantes, le PSG a vécu une rencontre très mitigée. Après une première période poussive, les Parisiens ont fait la différence lors du second acte grâce notamment à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Juste avant la mi-temps, l'attaquant français avait d'ailleurs critiqué l'arbitrage, estimant qu'il aurait du bénéficier d'un penalty : « Tous les ans, c’est pareil. Ils viennent nous mentir ici à chaque fois. Vous faites des réunions de trois heures à chaque fois. Il ne faut pas venir nous mentir monsieur l’arbitre . » Mais aux retour des vestiaires, Kylian Mbappé a finalement obtenu un penalty assez litigieux comme il l'aurait lui-même reconnu.

«Même Kylian Mbappé me dit qu'il n'y a pas penalty»