Transferts : Deux joueurs signent à l’OM, «c’est un truc de fou»

La connexion algérienne a été établie cet hiver. Amine Gouiri et Ismaël Bennacer sont arrivés à Marseille et se sont déjà mis en évidence, notamment lors de la dernière journée face à Angers. Mais sur RMC, Daniel Riolo et Christophe Dugarry ont tenu à tempérer les propos des supporters de l'OM sur les réseaux sociaux.

Les courbes de progression d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer sont étrangement similaires. Arrivés cet hiver à l’OM, les deux joueurs algériens ont marqué les esprits face à Angers dimanche dernier. Le premier a délivré deux passes décisives, tandis que Bennacer a agi en véritable métronome jusqu’à sa sortie du terrain en cours de seconde période. Sur les réseaux sociaux, des milliers de supporters marseillais se sont enflammés pour les deux recrues. Mais sur RMC, Christophe Dugarry a demandé de prendre un peu de recul sur leurs performances.

Dugarry calme tout le monde

« Mais il tente d’avancer le jeu ? Il a fait que des passes derrière. On ne va pas commencer à dire que Gouiri et Bennacer, c’est des génies, des phénomènes. Hier, il a joué à deux à l’heure, il a fait que des passes à remiser et il n’avait pas le coffre. Gouiri et Bennacer meilleurs que Rongier ? J'attends de voir. Bennacer, on n'en sait rien. Rongier connaît l'environnement de Marseille, il a aussi de l'expérience. Bennacer, c'est un joueur mais il a fait que remiser. On ne sait pas si ça va être un phénomène » a confié le champion du monde 1998.

Le coup de gueule de Riolo

Daniel Riolo est du même avis et dénonce la culture de l’instant. « Sur les réseaux on dit : «Gouiri est fait pour l’OM ». Mais on ne peut pas attendre six mois pour voir !? Et « Bennacer taille patron », ça existe ! Il a fait un demi-match face à Angers. La façon de s’enflammer c’est un truc de fou » a confié le journaliste