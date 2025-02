Bennacer : L’OM a déjà trouvé beaucoup mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très actif cet hiver, l’OM a notamment bouclé le recrutement d’Ismaël Bennacer en toute fin de mercato. Les débuts du milieu de terrain algérien à Angers ont d’ailleurs été très largement salués. Malgré tout, ce n’est pas encore convaincant pour Christophe Dugarry, qui estime que l’OM a déjà mieux dans son effectif avec Valentin Rongier.

Durant le mercato d'hiver, l'OM s'est de nouveau renforcé, attirant notamment Ismaël Bennacer, une piste révélée en exclusivité par le10sport.com. L'ancien de l'AC Milan a d'ailleurs impressionné pour ses débuts contre Angers (2-0), et mais Christophe Dugarry n'est pas encore totalement convaincu, rappelant même que Valentin Rongier est peut-être meilleur.

Riolo doute de Gouiri malgré son potentiel ! Que cache ce souci inattendu pour l'OM ? 🤔

➡️ https://t.co/9nadn96a9F pic.twitter.com/XcSp4My5IO — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 11, 2025

Dugarry pas encore convaincu par Bennacer

« Mais il tente d’avancer le jeu ? Il a fait que des passes derrière. On ne va pas commencer à dire que Gouiri et Bennacer, c’est des génies, des phénomènes. Hier, il a joué à deux à l’heure, il a fait que des passes à remiser et il n’avait pas le coffre », lâche le champion du monde 1998 au micro de RMC avant d’en rajouter une couche.

«Bennacer meilleur que Rongier ? J'attends de voir»

« Gouiri et Bennacer meilleurs que Rongier ? J'attends de voir. Bennacer, on n'en sait rien. Rongier connait l'environnement de Marseille, il a aussi de l'expérience. Bennacer, c'est un joueur mais il a fait que remiser. On ne sait pas si ça va être un phénomène », ajoute Christophe Dugarry.