OM : Une grosse surprise préparée par De Zerbi ?

En déplacement sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’OM devra se passer de Quentin Merlin et Derek Cornelius, le premier étant blessé et le second suspendu. Roberto De Zerbi pourrait alors innover, positionnant notamment Leonardo Balerdi dans le couloir droit de la défense marseillaise.

Après avoir vu le PSG être tenu en échec par le Stade de Reims samedi soir (1-1), l’OM se prépare à affronter l’OL ce dimanche au Groupama Stadium. En cas de victoire, les Marseillais reviendraient à la hauteur des Parisiens au classement, mais devront composer avec les absences de Quentin Merlin et Derek Cornelius pour y parvenir.

Balerdi latéral droit contre l’OL ?

Déjà absent le week-end dernier contre l’OGC Nice (2-0), l’international Espoirs français avait été suppléé par Amir Murillo, alors que Valentin Rongier était titulaire à droite. Le Panaméen devrait de nouveau évoluer en tant que latéral gauche, mais selon L'Équipe, Roberto De Zerbi devrait changer de latéral droit.

Kondogbia en défense centrale et Koné au milieu

En effet, l’entraîneur de l’OM aurait l’intention de faire démarrer Leonardo Balerdi, de retour après avoir été touché au quadriceps, dans le couloir droit de la défense marseillaise. Geoffrey Kondogbia reculerait d’un cran et remplacerait Derek Cornelius aux côtés de Lilian Brassier en charnière centrale. Ce qui permettrait à Ismaël Koné de prendre place dans le double pivot avec Pierre-Emile Hojbjerg, les deux hommes ayant été régulièrement associés à l’entraînement cette semaine.