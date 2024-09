OM : De Zerbi va se régaler avec ces deux buteurs

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en provenance du RC Lens, Elye Wahi a vu Neal Maupay débarquer à l’OM quelques jours après lui, avec qui il va devoir batailler pour une place de titulaire. Ce qui est une bonne chose selon Bafétimbi Gomis, qui estime que Roberto De Zerbi a à sa disposition deux attaquants au profil différent.

Comme l’a indiqué Roberto De Zerbi, Elye Wahi part pour le moment avec le statut de numéro un dans son duel avec Neal Maupay. Mais ce dernier a réussi ses débuts sous le maillot de l’OM le week-end dernier en inscrivant son premier but lors de sa première titularisation contre l’OGC Nice (2-0).

Mercato - OM : Il annonce du jamais vu après son transfert https://t.co/6p9yOxJG4F pic.twitter.com/03tdRj26FI — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

« Faut que les places soient chères et disputées »

« Ce sont deux très bons attaquants avec des profils différents, c’est ce dont a besoin un club comme l’OM, faut que les places soient chères et disputées », a confié Bafétimbi Gomis à La Provence. « Cela élèvera le niveau de l’équipe. Wahi continue son apprentissage, Maupay en a surpris plus d’un en s'imposant en Angleterre. Le fait d’avoir connu cette intensité propre à la Premier League lui donne un temps d’avance sur les autres en Ligue 1. »

Deux profils différents à la disposition de De Zerbi

Selon les situations et les oppositions, Roberto De Zerbi aura l’opportunité de s’adapter avec Elye Wahi et Neal Maupay à sa disposition : « La Ligue 1 est un championnat très particulier, qui t’offre chaque week-end des configurations différentes. Là, De Zerbi a une arme pour attaquer la profondeur avec Wahi et une autre plus habile quand les espaces sont resserrés avec Maupay. C’est de bon augure pour la suite. »