OM : De gros problèmes attendent Elye Wahi

Prêté avec obligation d’achat par Everton, Neal Maupay est venu pour compenser la blessure de Faris Moumbagna en doublure d’Elye Wahi, mais surtout pour concurrencer ce dernier. Comme l’a déclaré Djibril Cissé, l’attaquant de 28 ans est un sérieux client et va mettre la pression sur l’ancien du RC Lens.

Elye Wahi et Neal Maupay n’ont pas vraiment vécu la même première au Stade Vélodrome. Coupable d’avoir raté plusieurs occasions, le premier avait été sifflé lors du match nul entre l’OM et le Stade de Reims (2-2), tandis que le second avait été buteur contre sans ancien club, l'OGC Nice (2-0). S’il part avec le statut de doublure, Neal Maupay va être un sérieux concurrent pour Elye Wahi selon Djibril Cissé.

« Wahi peut avoir des problèmes car Maupay est un sérieux client »

« C'est sûr que Maupay est arrivé, il a fait de très bonnes saisons en Angleterre, dans un Championnat où tu as la pression tous les week-ends. Il n'était pas forcément dans des clubs de grand standing mais il y avait des exigences importantes, car là-bas, il y a la concurrence, la pression du résultat, il faut se battre à tous les matches pour ne pas descendre. Wahi peut avoir des problèmes car Maupay est un sérieux client. Et il a un caractère qui correspond tout à fait à l'OM, il est chambreur, il va à la bagarre, il n'a pas peur de faire péter les plombs à ses adversaires. Il a fait expulser plein de joueurs en Angleterre. Et on a vu contre Nice, son ancien club, qu'il n'avait pas de scrupules », a confié Djibril Cissé, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« C'est sûr que Maupay met la pression »

« Je ne mettrais pas tout de suite Wahi à la porte, je lui laisserais du crédit. Mais c'est sûr que Maupay met la pression. De Zerbi ne va pas faire de sentiments, il est dans les résultats, dans les faits », a ajouté Djibril Cissé. Comme Roberto De Zerbi l’avait indiqué après la victoire contre Nice, Elye Wahi part pour le moment avec une longueur d’avance sur Neal Maupay : « Notre titulaire à ce poste-là (numéro 9) reste Wahi. Maupay est le meilleur joueur possible dans ce rôle-là (de doublure). Il percute. Il voulait très fortement venir à l’OM. Les joueurs de Brighton m’ont parlé en bien de lui, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'homme. Il nous amène beaucoup d’expérience, il est très malin, on a besoin de ses qualités. »