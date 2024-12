OM : Un joueur de De Zerbi lance un avertissement au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victorieux face à l'AS Monaco le week-end dernier, l'OM a réussi à dominer un adversaire direct pour le podium de Ligue 1 en fin de saison. Le club de la cité phocéenne a de grandes ambitions pour cette saison après avoir connu de grandes difficultés l'an dernier. Les hommes de Roberto De Zerbi ont bien envie de prouver au PSG que la concurrence sera rude cette fois-ci

Sur le podium de Ligue 1 pour le moment, l'OM a parfaitement remis les pendules à l'heure depuis le début de la saison en proposant un jeu plutôt attirant. Le club a réalisé un mercato de folie qui lui permet de se présenter avec un effectif capable de rivaliser sérieusement avec les meilleures équipes du championnat. Et pour Luis Henrique, même un titre semble envisageable.

« On a tout pour gagner la Ligue 1 »

Souvent un candidat crédible au podium voire au titre de champion de France, l'OM n'a plus gagné depuis 2010 et forcément, le temps commence à être long. Pourtant certains joueurs ne manquent pas d'afficher leurs grandes ambitions. « Le dernier titre de l'OM ? Ça fait longtemps ! Je pense que là, on a tout pour gagner la Ligue 1. On a un coach qui fait tout pour ça. On a les joueurs qui travaillent beaucoup pour ça. On a tous envie de ça » déclare Luis Henrique dans Téléfoot ce dimanche.

L'OM dans le bon rythme

Malgré quelques difficultés notamment à domicile, l'OM présente de belles qualités depuis le début de la saison et est dans la bonne dynamique pour finir sur le podium. Evidemment, le PSG possède déjà une avance confortable qu'il sera difficile de combler mais les hommes de Roberto De Zerbi veulent rêver en grand.