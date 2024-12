OM : La bataille est relancée avec le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG a de nouveau été tenu en échec vendredi par l’AJ Auxerre (0-0), l’OM a l’occasion de revenir à cinq points au classement ce dimanche en s’imposant sur la pelouse de l’ASSE. Si la victoire du club de la capitale le 27 octobre dernier au Stade Vélodrome a un peu refroidi les Marseillais, Walid Acherchour estime que ces derniers peuvent encore aller « titiller » les Parisiens dans la course au titre.

Très attendu, le choc entre le PSG et l’OM le 27 octobre dernier au Stade Vélodrome (0-3) a encore une fois été à sens unique. Un large succès qui a quelque peu douché les espoirs de titre des Olympiens, qui peuvent tout de même se rapprocher des Parisiens au classement s’ils s’imposent ce dimanche soir face à l’ASSE. En cas de victoire, Marseille reviendrait à cinq points, alors que Paris reste sur deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1.

« Je ne dis pas qu’ils vont gagner le titre, mais pourquoi pas titiller le Paris Saint-Germain ? »

Walid Acherchour voit l’OM progresser et le PSG en difficulté. Dans ces conditions, il estime que les hommes de Roberto De Zerbi sont encore en capacité de concurrencer ceux de Luis Enrique. « Je trouve que c’est de mieux en mieux l’Olympique de Marseille, la deuxième mi-temps contre Lens et le match contre Monaco. Peut-être que je suis le seul fou, De Zerbi en a parlé cette semaine, il disait que le match de Monaco se rapprochait vraiment de ce qu’il voulait dans le jeu. Je trouve qu’il y a encore une grosse marge de progression pour l’Olympique de Marseille dans le jeu, mais c’est ce qui fait aussi qu’on peut être positif. Parce que s’ils ont une grosse marge de progression et qu’ils ont aujourd’hui 26 points, ils peuvent être à 29 ce soir, c’est un des meilleurs total au XXIᵉ siècle pour l’Olympique de Marseille, ça veut dire que ça peut être intéressant quand la machine va véritablement se mettre en route. Si on voit beaucoup plus d’occasions et une équipe qui peut prendre confiance notamment à la maison, je ne dis pas qu’ils vont gagner le titre, mais pourquoi pas titiller le Paris Saint-Germain ? », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC.

« Ils ont le droit de rêver d’aller titiller le Paris Saint-Germain »

« Depuis le début de saison, je dis qu’ils vont avoir des difficultés (le PSG, ndlr). Ils ont aussi une marge de progression, mais pour l’instant ça stagne énormément, surtout dans l’efficacité », a poursuivi Walid Acherchour. « Surtout, la pression que va avoir le Paris Saint-Germain pour gagner le titre ne sera pas la même que Marseille. S’il y en a bien un qui a été cohérent depuis le début de saison, c’est Roberto De Zerbi. Après Auxerre, il dit : ”moi, je ne suis pas venu pour être deuxième”. Il dit à chaque fois qu'il a des grandes ambitions pour l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui ça va un peu mieux, si tu gagnes contre Saint-Etienne et Lille, et que de l’autre côté t’as le PSG qui va jouer Lyon et Monaco, t’as le droit de regarder le PSG en se disant “où est-ce qu’on est ?” et tenter le coup à fond. Bien évidemment que le PSG est grandissime favori. Si je dois mettre ma voiture, je mets le Paris Saint-Germain sans aucune contestation. Maintenant, ils ont le droit de rêver d’aller titiller le Paris Saint-Germain. »