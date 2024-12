«Il n’est pas c*n», le boss de l'OM lance un message à un attaquant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau conseiller institutionnel et sportif de l'OM, Fabrizio Ravanelli se permet de livrer quelques conseils aux joueurs. Ces derniers jours, le responsable italien a été aperçu en train de donner quelques consignes à Neal Maupay. Hasard ou pas, l'attaquant prêté par Everton se montre décisif à chacune de ses apparitions.

Arrivé à l'OM dans la peau d’un second couteau, Neal Maupay est en train de réussir son défi. Prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant reste sur quatre titularisations d’affilées et semble avoir pris le dessus sur Elye Wahi. Surtout Maupay ne cesse de se montrer décisif. Et Fabrizio Ravanelli n’y serait pas étranger.

Maupay reçoit un coup de main

Depuis le début de la saison, le dirigeant de l’OM se permet de livrer quelques conseils offensifs à Maupay, et cela semble payer. Au cours d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, Ravanelli assume sa position avec le joueur français, qui pourrait enchaîner face à l'ASSE ce dimanche soir.

Ravanelli s'explique

« Ça concernait des mouvements spécifiques d’attaquant. Neal n’est pas con, il me comprend et accepte le conseil que je luis donne. Le staff technique est étoffé, mais Roberto me laisse une liberté totale » a déclaré le conseiller institutionnel et sportif de l’OM.