OM : Un grand message est passé après ce drame

Ce jeudi, l’information a circulé très rapidement. Ancien joueur de l’OM de 2014 à 2016, Abdelazziz Barrada a perdu la vie à 35 ans, décédé d’une crise cardiaque. Alors qu’un hommage sera rendu au Marocain au Vélodrome ce dimanche à l’occasion de la réception du PSG, Leonardo Balerdi a également tenu des mots forts ce vendredi en conférence de presse.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome en clôture de la 9ème journée de Ligue 1. Si ce choc est attendu par les supporters des deux camps ennemis, ce Classique aura une saveur particulière. Passé par la réserve du club parisien entre 2007 et 2010, mais ayant surtout vêtu les couleurs du club marseillais entre 2014 et 2016, Abdelazziz Barrada est décédé ce jeudi 24 octobre à 35 ans.

OM : Ce drame qui bouleverse Mehdi Benatia https://t.co/cxnMO9KVVQ pic.twitter.com/buY16o09y3 — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Les hommages se multiplient pour Barrada

Depuis que l’information du décès de l’ancien international Marocain a circulé sur les réseaux sociaux, les hommages à son égard se sont multipliés. L’OM, le PSG, ou encore certaines stars comme Achraf Hakimi ou Mehdi Benatia n’ont pas hésité à publier un message de soutien notamment au proche d’Abdelazziz Barrada.

Balerdi présente ses condoléances au nom de l’OM

Avant de démarrer la conférence de presse ce vendredi après-midi, le capitaine de l’OM Leonardo Balerdi a également tenu à prononcer quelques mots pour la mémoire du Marocain : « Je voudrais dire un mot avant le début de cette conférence, je veux rendre hommage à Barrada et présenter nos plus sincères condoléances du club et de mes coéquipiers », a lâché l’Argentin.