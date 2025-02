OM : «Tout part en c***lles», le coup de gueule assassin de Pierre Ménès

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre entre l'OM et l'AJ Auxerre a fini en eau de boudin. Dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli étaient inapaisables après l'expulsion de Derek Cornelius par Jérémy Stinat, déjà dans le collimateur de l'OM en raison de son rôle dans l'expulsion de Medhi Benatia lors du match de Coupe de France face au LOSC.

Le résultat de la rencontre entre l’OM et l’AJ Auxerre (3-0) passe au second plan. Car ce dimanche, il est essentiellement question du coup de gueule de Pablo Longoria et des graves accusations de corruption lâchées dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps. Le président de l’OM s’expose à de lourdes sanctions, même s’il n’est pas le seul à se poser des questions sur la nomination de Jérémy Stinat, qui était 4e arbitre lors de l'OM -Lille où Mehdi Benatia avait reçu un carton rouge. Tout au long de la semaine, le club phocéen avait dénoncé cette nomination, qui interpelle aussi Ludovic Obraniak.

Un nouvel Algérien à l’OM, l’annonce de Bennacer

➡️ https://t.co/fMK622KiOC pic.twitter.com/O53M31PMWS — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 23, 2025

Obraniak prend la défense de Longoria

Pour le consultant, les instances doivent aussi se remettre en question. « Le commentaire des conséquences, jamais des causes.. Thiriez pareil !! Quelles sont les raisons qui mettent un président dans cet état? Quel est le génie qui nomme Mr Stinat pour cette rencontre? Voici des questions légitimes que devraient se poser les paresseux du système !! » a confié l’ancien international polonais sur X.

« Des propos irresponsables et scandaleux »

Un post auquel a répondu Pierre Ménès. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club pointe du doigt le double-jeu de Pablo Longoria, muet lors des réunions de la LFP. « Sérieux Ludo comment veux tu qu’on laisse passer les propos irresponsables et scandaleux de Longoria qui est soit dit en passant à la ligue ou ailleurs on l’entend beaucoup moins . Tout part en couilles » a-t-il lâché sur le réseau social.