OM : Le coup de gueule retentissant de Rabiot !

Deux semaines après la gifle reçue contre le PSG (0-3), l'OM a de nouveau sombré à domicile ce vendredi lors de la réception d’Auxerre au Stade Vélodrome (1-3). Pour la deuxième fois d’affilée, les Olympiens étaient menés de trois buts à la mi-temps. Un prestation « indigne » pour Adrien Rabiot, qui a poussé un coup de gueule à l’issue de la rencontre.

Les déboires de l’OM à domicile ne s’arrangent pas. Comme contre le PSG (0-3), Marseille était encore une fois mené de trois buts à la mi-temps de la rencontre face à Auxerre ce vendredi soir (1-3). Une nouvelle humiliation à domicile pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont quitté la pelouse sous les sifflets du Stade Vélodrome.

« On mérite ces sifflets »

Des sifflets logiques, comme l’a confié Adrien Rabiot au micro de DAZN : « Le public c’est normal. Quand on est l'Olympique de Marseille, qu’on joue à domicile, on ne doit pas faire une prestation comme ça. C’est tout à fait normal. Autant quand on fait les choses bien ils sont derrière nous, ils nous poussent, autant là ils nous ont poussé tout le match et à la fin ils ne sont pas contents, c’est normal. Mais on se le dit entre nous, le coach le sait aussi. On mérite ces sifflets, tout simplement. Après, dans le contenu ce n’est pas assez, c’est trop peu. On a fait trop d'erreurs, on prend des buts bêtes. On a travaillé des choses, on ne les a pas mises en place. C’est tout. C’est un match indigne de l’Olympique de Marseille. »

« C’est indigne des objectifs que l’on a à l’Olympique de Marseille »

Comme Quentin Merlin, Adrien Rabiot a qualifié la prestation de lui et ses coéquipiers indigne d’un club comme l’OM. « Non, ce n’est pas de la combativité. Je pense qu’il faut aussi faire un travail dans les têtes. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. On voit une équipe différente quand on joue à domicile et à l’extérieur, c’est pas normal. Alors qu’on joue devant un public qui nous pousse, on a 65 000 personnes derrière nous. Faut travailler là-dessus. Autant la semaine dernière on avait montré un très beau visage en réaction à Paris, là je l’ai dit, c’est indigne. Faut continuer à bosser. On va baisser la tête, on va travailler et voilà on va se remettre au boulot tout simplement. Mais il y a des choses à revoir. Il y a eu des bonnes choses, mais c’est pas assez. On ne peut pas jouer de cette manière-là et perdre chez nous contre Auxerre comme ça, alors qu’on a des objectifs différents. Eux sont là pour jouer le maintien, nous on est là pour jouer le titre, la qualif’ en Ligue des champions. Ce soir c’était un jour sans et c’est indigne des objectifs que l’on a à l’Olympique de Marseille », a ajouté l’international français.