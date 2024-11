OM : Un grand projet de McCourt prend forme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En mai dernier, Frank McCourt, propriétaire de l’OM, avait évoqué la possibilité d'acheter un club satellite. Pau avait alors été évoqué, un projet qui semble aujourd’hui au point mort, mais des discussions en ce sens ont bien eu lieu avec deux autres clubs, Aubagne et Martigues, qui évoluent respectivement en National et en Ligue 2.

À l’issue d’une saison très décevante, Frank McCourt s’était confié en mai dernier à La Provence à propos de la situation sportive de l’OM. Le propriétaire du club avait notamment mis l’accent sur le développement des jeunes et en ce sens, évoqué la possibilité d’acheter un club satellite.

Aubagne et Martigues bientôt satellites de l’OM ?

« On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir », avait déclaré Frank McCourt. Si le FC Pau avait été cité, ce sont deux autres clubs qui pourraient passer sous la houlette de l’OM.

« Ils prennent le temps d’analyser notre manière de travailler au haut niveau avant de se jeter dans le projet »

En effet, d’après les informations de La Provence, des conversations en ce sens ont eu lieu avec Aubagne et Martigues, sans pour autant que le terme satellite n’ait été employé. Le pensionnaire de National discute régulièrement avec Ali Zarrak, responsable de la Pro 2, et Marco Otero, directeur technique en charge du centre de formation. L’AFC a dû faire face à des problèmes administratifs l’été dernier, ce qui a perturbé les premières approches datant d’il y a plusieurs mois. « Et puis Medhi Benatia est quelqu’un d’intelligent. Je pense que l’OM ne voulait pas s’engager trop vite donc qu’ils prennent le temps d’analyser notre manière de travailler au haut niveau avant de se jeter dans le projet », ajoute-t-on du côté d'Aubagne.