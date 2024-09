OM : Il dévoile les coulisses du scénario de folie !

Jean de Teyssière

La dernière rencontre de la cinquième journée de Ligue 1 a été intense à suivre ! Entre l’OL et l’OM, c’est le club phocéen qui est sorti vainqueur de ce duel, grâce à un but de Jonathan Rowe marqué dans les dernières secondes (2-3). Rien n’a été facile pour l’OM, réduit à 10 dès la cinquième minute de jeu mais le discours de Roberto De Zerbi à la mi-temps a été fondateur.

Le spectacle a été au rendez-vous au Groupama Staidum entre l’OL et l’OM dimanche soir ! Après l’exclusion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu, l’OM a réussi à atteindre la mi-temps à 0-0, après un penalty arrêté par Geronimo Rulli. C’est dans le vestiaire marseillais que s’est sans doute construit le succès de l’OM.

«Le coach nous a dit d’y croire»

Au micro de Free Ligue 1, Ismaël Koné a révélé le discours de Roberto De Zerbi à la mi-temps : « La joie a été démultipliée par 1000 dans le vestiaire ! C’était un bon moment, c’est pour ça qu’on joue au foot, c’est pour vivre ce genre d’émotion. C’était l’objectif de venir ici et prendre trois points pour continuer le championnat dans la bonne manière. Comment on a vécu ce match ? Je pense qu’on est resté concentré. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Après le carton rouge, il a fallu s’adapter. A la mi-temps, le coach nous dit d’y croire. Il nous dit que si on veut être une grande équipe, il faut passer par là, montrer qu’on a de la personnalité. Ce genre de match, c’est parfait. A l’extérieur, c’est là qu’il faut montrer que l’on est de grands joueurs et une grande équipe. Il nous dit aussi de rester motivés et de ne pas changer notre identité. Il nous dit aussi de donner plus d’intensité, plus de chacun d’entre nous, puisqu’il manque un joueur. »

«Nous on rêve donc les supporters doivent rêver aussi»

« Est-ce qu’on a le droit de rêver ? Bien sûr. Nous on travaille pour ça, révèle Koné. J’espère qu’aujourd’hui, les supporters sont fiers de la victoire parce qu’on a tout donné. Nous on rêve, donc il faut qu’ils rêvent aussi. »