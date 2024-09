Incroyable, un joueur de l’OM a tenu sa promesse !

Arnaud De Kanel

L'OM tient son nouveau héros et il se nomme Jonathan Rowe. L'Anglais a marqué un but qui fera date dans l'histoire des confrontations entre l'OM et l'OL puisqu'il a délivré son nouveau club dans les ultimes secondes. L'ancien joueur de Norwich a tenu parole, lui qui avait promis de marquer la semaine dernière après avoir manqué une occasion face à l'OGC Nice.

Arrivé cet été en provenance de Norwich, Jonathan Rowe a débloqué son compteur avec l'OM dimanche soir en inscrivant le but de la victoire face à l'OL d'une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation qui a laissé Lucas Perri de marbre. L'attaquant anglais a donc tenu la promesse qu'il avait faite sur Instagram la semaine passée.

«La prochaine fois je marquerai»

« Encore une ambiance irréelle et une victoire. J'aurais dû marquer cette occasion à la fin. Mais la prochaine fois je marquerai. Nous avons gagné et c'est ce qui compte. Joyeux 125e anniversaire l'OM et bon week-end à tous », avait écrit Jonathan Rowe sur son compte Instagram après la rencontre face à l'OGC Nice. Promesse tenue pour Rowe qui a posté un nouveau message sur Instagram après l'incroyable succès marseillais.

«Quelle équipe»

« Ce sont les nuits pour lesquelles les footballeurs vivent. Quelle équipe ! », s'est extasié Jonathan Rowe sur Instagram. Neal Maupay a également félicité son coéquipier en zone mixte, déclarant : « Il ne faut pas être fou, il faut juste croire en soi et avoir du talent. Je lui ai dit avant de rentrer qu'on allait devoir souffrir, défendre, mais qu'il fallait prendre notre chance. C'est ce qu'il a fait. Il a vu l'ouverture, et Jonathan, qui n'avait pas encore marqué cette saison, a prouvé qu'il avait énormément de qualité. Je suis super content pour lui, c'est un jeune joueur et ça va lui donner beaucoup de confiance. »