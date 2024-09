L’OM relance un joueur qui était «aux ordures» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1, le choc attendu entre l'OL et l'OM a accouché d'une victoire marseillaise au Groupama Stadium au terme d'un match à sensation. Réduits à dix dès la 5ème minute, les Marseillais ont pu compter sur Pol Lirola pour s'en sortir. Le défenseur espagnol a d'abord réduit la marque avant de délivrer une passe décisive. Une renaissance incroyable.

Pas forcément dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi, Pol Lirola disputait seulement son troisième match ce dimanche. L'OM semblait même proche de s'en séparer cet été alors qu'il sortait d'une saison en prêt à Frosinone en Serie A. Finalement, il a réussi à convaincre son ancien coach à Sassuolo de le conserver dans l'effectif. Une parfaite occasion de se relancer.

À l’OM, il «rêve» de faire tomber le PSG ! https://t.co/RtsosyjXdx pic.twitter.com/tL90slACiH — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Lirola impérial

Entré en jeu pour débuter la seconde mi-temps, Pol Lirola a livré une prestation de haut vol face aux rivaux lyonnais. Pourtant la situation semblait inenvisageable il y a encore quelques semaines puisqu'on le pensait sur le départ. « Finition magnifique de Lirola qu’on a complètement oublié. On l’avait mis à la benne à ordures. Le mec revient car il connaissait De Zerbi qui a dit qu’il voulait bien le reprendre, il se retrouve dans ce match-là et il a une finition que certains attaquants n’ont même pas ! Il fait un ballon piqué et il marque » a commenté Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Lirola a inversé la situation

Placé parmi les indésirables avec l'OM, Pol Lirola est toujours là et bien là ! Le défenseur de 27 ans n'a connu qu'une titularisation lors du premier match face au Stade Brestois et avec cette prestation en une mi-temps, il pourrait en connaître d'autres. De quoi proposer de nouvelles options pour Roberto De Zerbi, même s'il joue en défense à la base.