OM : De Zerbi veut régaler les supporters

Jean de Teyssière

L’OM rentre dans une nouvelle ère. Roberto De Zerbi a signé pour trois ans et le club phocéen pourrait enfin trouver la stabilité qui lui manquait tant ces dernières années. L’entraîneur italien est d’ailleurs plein d’envie et les supporters marseillais pourraient vivre de belles émotions cette saison.

Avec Marcelo Bielsa, les supporters de l’OM avaient vécu une saison exceptionnelle, voyant leur équipe aller droit au but, comme le souhaite leur devise. Avec Jorge Sampaoli et Igor Tudor, les fans de l’OM se sont aussi régalés par moment. L’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait également faire rêver les supporters.

Mercato : Il rejoint De Zerbi à l’OM et vit un rêve https://t.co/APrUYDsnAF pic.twitter.com/g8Oyh23X69 — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

«Rendre fiers et heureux tous ceux qui suivent l’OM»

Dans une interview accordée à L’Équipe, Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de l’OM, explique son ambition : « À la fin du mercato, on pourra être un peu plus précis sur nos objectifs. Mais le premier et le plus important, c'est de rendre fiers et heureux tous ceux qui suivent l'OM, du propriétaire à la marée de supporters. Les rendre fiers des joueurs et du coach qu'ils ont. »

«Les attentes sont hautes mais on les accepte»

« On doit voir si on a tout de suite une équipe soudée, avec un cerveau et une âme. On travaille sur ça. Les attentes sont hautes mais on les accepte, avoue De Zerbi. Nous avons des joueurs forts, et je ne suis pas du genre à me cacher si je ne réussis pas ma mission. »