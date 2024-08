Vente OM : Le coup de tonnerre ?

Arnaud De Kanel

Les spéculations autour de la vente de l'OM continuent de circuler, mais aucune transaction concrète n'a encore été finalisée. Contrairement aux rumeurs persistantes, l'arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille ne semble pas imminente. En réalité, ces potentiels investisseurs semblent avoir d'autres priorités en France, notamment un intérêt marqué pour l'AS Monaco. Ils envisageraient en effet d'acquérir les 67% des parts actuellement détenues par Dmitry Rybolovlev selon les informations de Ben Jacobs.

Depuis plusieurs mois, la rumeur d'une vente imminente de l'OM à des investisseurs saoudiens agite les coulisses du football français. Thibaud Vézirian, journaliste et consultant, est l'une des principales voix à entretenir cette hypothèse. Selon lui, l'accord serait déjà scellé et l'OM passerait bientôt sous pavillon saoudien. Malgré l'insistance de ces affirmations, aucune confirmation officielle n'a encore été donnée, laissant les supporters marseillais dans l'attente et le doute. Pour Ben Jacobs, la réalité serait toute autre.

Vézirian persiste pour l'OM et l'Arabie saoudite

« On sait ce qui va arriver. Il y a des choses qui se passent en coulisses et ce n’est pas anodin. Avec De Zerbi et le recrutement de l’OM, on voit bien ce qu’il se passe, il y a juste à attendre. Il faut laisser passer le mercato et rigoler des justifications de ce mercato, que la trésorerie va bien avec une masse salariale historique. Tout est tellement évident et clair », lâchait dernièrement Thibaud Vézirian. Le journaliste maintient le cap alors que la presse étrangère assure que les Saoudiens vont se tourner sur l'AS Monaco.

Monaco plutôt que l'OM pour les Saoudiens

D'après les révélations de Ben Jacobs, des investisseurs saoudiens seraient effectivement en quête d'acquisition d'un club français, mais il ne s'agit pas de l'OM. Le journaliste a affirmé à Givemesport que c'est l'AS Monaco qui pourrait bientôt changer de mains. En effet, Dmitry Rybolovlev envisagerait de vendre ses 67 % de parts dans le club, ouvrant ainsi la porte à ces investisseurs. Cette information viendrait ainsi mettre fin aux spéculations sur une possible vente de l'Olympique de Marseille.