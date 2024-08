L’OM avait recruté le nouveau Messi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps considéré comme un immense talent du football français et promis à une grande carrière lorsqu’il était jeune, Hatem Ben Arfa n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Et l’un de ses anciens partenaires de l’OM, le gardien portugais Andrade, le compare même à… Lionel Messi !

En 2008, l’OM pensait avoir effectué un énorme coup sur le marché des transferts en attirant le prodige Hatem Ben Arfa an provenance de l’OL, pour 12M€. Une somme considérable à cette époque pour un club de Ligue 1, mais il faut dire que Ben Arfa était considéré comme un futur crack du football mondial. Finalement, entre ses nombreux clashs et sa trajectoire sportive décevante, l’ancien numéro 10 de l’OM n’a jamais réussi à assumer ce statut.

« Il avait le niveau de Messi »

Elinton Andrade, ancien gardien portugais passé par l’OM entre 2009 et 2012, se rappelle de l’incroyable potentiel d’Hatem Ben Arfa : « Il avait le niveau de Messi. Déjà très jeune, il avait gagné beaucoup de championnats avec Lyon. Mais après, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans sa tête, je ne sais pas… Mais c’est le genre de mec qui à 100%, s’il avait eu une mentalité un peu plus professionnelle, aurait pu arriver plus loin », indique l’ex-joueur de l’OM dans un entretien accordé à Massilia Zone.

« Il lui a manqué la mentalité »

« C’est dommage. Il a du caractère, mais je crois que c’est la mentalité professionnelle qui lui a manqué. Le problème, c’est la discipline d’un professionnel ou la discipline d’un athlète. Il n’y a pas que le joueur… », poursuit Andrade. L’OM tenait pourtant dans ses rangs un incroyable potentiel avec Ben Arfa.