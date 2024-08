OM : L’offre spéciale de Longoria pendant les JO !

Arnaud De Kanel

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent leur plein. La France enchaine les médailles et parmi les médaillés se trouvent des supporters de l'OM. En bronze en sabre par équipes, Sébastien et Jean-Philippe Patrice ont été invités par Pablo Longoria à donner le coup d'envoi d'un match du club phocéen.

A Paris, tout se passe pour le mieux en ce moment. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont une véritable réussite pour la France qui a déjà explosé son record de médailles. En escrime, l'équipe de France a obtenu la médaille de bronze en sabre par équipes. Sébastien Patrice avait notamment exhibé un maillot de l'OM après la victoire face à l'Egypte. L'image est remontée jusqu'aux yeux de Pablo Longoria qui a proposé à lui et son frère de donner le coup d'envoi fictif d'une rencontre au Vélodrome.

«Pablo Longoria nous a envoyé un texto»

« On nous a contacté. On a reçu un message de quelqu'un qui est très important à l'OM. Oui, Pablo Longoria nous a envoyé un texto ce matin ! C'était une dinguerie quand on a reçu le message. Mais quel kif ! », a déclaré Jean-Philippe Patrice pour RMC. « Bravo pour cette médaille. Vous avez montré que quand on est Marseillais, rien n'est impossible. Je serais honoré de vous avoir au Vélodrome », leur a envoyé Pablo Longoria par message. Sébastien Patrice explique également pourquoi il porte un maillot de l'OM en dessous de sa combinaison.

«Ca me met en transe quand j'enfile ce maillot»

« Ça me porte bonheur, c'est mes origines. Ca me met en transe quand j'enfile ce maillot. C'est pour ça que je le garde au plus près de moi », a reconnu le médaillé de bronze olympique. Marseille pourra donc célébrer ses héros dans les prochaines semaines. Pour l'heure, aucune date n'a été avancée. Les deux parties en rediscuteront à coup sûr dans les prochains jours.