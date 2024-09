OM : De Zerbi va se régaler avec ces renforts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entrés en cours de jeu, Ulisses Garcia et Pol Lirola ont tous les deux été buteurs lors de la victoire de l’OM face à l’OL dimanche soir (2-3), eux qui étaient pourtant poussés vers la sortie cet été. Une prestation à confirmer, mais ils pourraient apporter encore plus de concurrence au sein de l’effectif, pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi.

« Ce n’est pas anodin si les trois qui rentrent marquent. » Remplaçants au coup d’envoi, Pol Lirola, Ulisses Garcia et Jonathan Rowe ont tous les trois été buteurs dimanche soir sur la pelouse de l’OL (2-3). Une victoire obtenue à 10 contre 11, des « signaux forts et il faut qu’on s’appuie là-dessus », comme l’a confié Valentin Rongier.

L’OM a des manques dans les couloirs

En ce qui concerne Pol Lirola et Ulisses Garcia, ils étaient tous les deux annoncés partants lors du dernier mercato estival, le second ayant même été placé dans le loft. Une belle revanche, même si cela demandera confirmation, mais ils pourraient apporter plus de concurrence à l’OM à des postes où Roberto De Zerbi manque de solutions.

De Zerbi veut une concurrence féroce

Comme indiqué par RMC Sport, c’est justement la volonté du club et de son entraîneur. L’OM souhaite que la concurrence soit accrue au sein de son effectif. Roberto De Zerbi voit donc d’un bon œil ce qu’ont montré Pol Lirola et Ulisses Garcia contre l’OL.