Le nouveau patron de l'OM a un «gros problème»

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille, Leonardo Balerdi est le nouveau capitaine de l'OM. Toutefois, le défenseur central argentin de 25 ans a du mal à assumer son nouveau statut. D'après Kevin Diaz, Leonardo Balerdi est même trop juste pour évoluer dans un club de la trempe de l'OM.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'OM, Jean-Louis Gasset a laissé sa place à Roberto De Zerbi sur le banc olympien. Dès son arrivée à Marseille, le coach italien a changé de capitaine. En effet, Roberto De Zerbi a décidé de confier le brassard à Leonardo Balerdi. Toutefois, le défenseur central argentin semble avoir du mal à endosser son nouveau rôle à l'OM.

L'OM s'est trompé avec Balerdi ?

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Kevin Diaz a estimé que Leonardo Balerdi posait problème à l'OM. D'une part, le joueur de 25 ans ne serait pas au niveau. D'autre part, Leonardo Balerdi n'aurait pas les qualités nécessaires en terme de leadership.

«C'est trop léger pour l'OM»

« Balerdi dans l'équipe de l'OM, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de l'effectif et au niveau du leadership. Ça peut être un gars exemplaire à l'entraînement, mais je le vois jouer tous les week-ends depuis quatre ans et je te dis que c'est trop juste pour le top 3 en L1 et pour les exigences de l'OM. C'est surement un très bon gars, il a une très bonne mentalité, mais c'est juste trop léger pour l'OM », a affirmé Kevin Diaz, ancien pensionnaire de l'AS Monaco et de l'OGC Nice, sur les ondes de RMC Sport.