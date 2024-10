OM : De Zerbi prend une décision après le fiasco du PSG !

Axel Cornic

On pensait l’Olympique de Marseille capable de faire quelque chose face au Paris Saint-Germain, mais la réalité a explosé au visage des joueurs de Roberto De Zerbi. C’est notamment le cas avec Leonardo Balerdi, qui après avoir été porté aux nues et nommé capitaine, traverse une période assez délicate depuis le début de la saison.

L’engouement marseillais a pris un sacré coup dans l’aile. Le Classico a balayé en quelques minutes les rêves de titre ou de saison magnifique pour l’OM, qui va désormais devoir remonter la pente. Il faudra en effet trouver les bons mots pour relancer un club qui pointe à la troisième place du classement, à six points du PSG et à trois de l’AS Monaco, solide deuxième de Ligue 1.

Mercato : L’OM prêt à boucler un transfert inattendu ? https://t.co/P7CunCuxtl pic.twitter.com/7TpfNEiVhq — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Balerdi pour sonner la charge à l’OM

Et Roberto De Zerbi peut compter sur ses hommes de confiance ! C’est le cas de Leonardo Balerdi, fautif face au PSG avec un but contre son camp, mais tout de même capitaine et donc leader principal de l’OM. Comme l’ensemble des joueurs phocéen, le défenseur central est sous le feu des critiques depuis le Classico, mais au sien du club on ne semble absolument pas vouloir le lâcher.

« Il arrive à rester plus concentré et son investissement est maximal »

D’après les informations de L’Equipe, Balerdi resterait « incontournable à tous les étages » du club marseillais et sa prolongation jusqu’en 2028 en fait clairement l’un des piliers du projet à long terme. Ce sera donc à lui de sonner la révolte à l’OM et dès le 3 novembre prochain avec le déplacement sur la pelouse du FC Nantes ! En tout cas, autour de lui il semble régner une grande confiance. « Il arrive à rester plus concentré et son investissement est maximal. Il faut qu’il soit tranquille » a expliqué au quotidien une source interne au club.