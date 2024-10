Greenwood - OM : De Zerbi lui lâche ses quatre vérités !

Thomas Bourseau

Mason Greenwood a réalisé un mois d'août XXL sous le maillot de l'OM. Mais ces derniers temps, l'international anglais a été moins inspiré au sein de l'attaque de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Le Classique face au PSG dimanche dernier est symptomatique. Remplacé à la mi-temps, Greenwood n'a absolument pas apporté satisfaction à l'entraîneur de l'OM qui lui a fait savoir selon RMC Sport.

Dimanche dernier, l'OM a coulé à l'Orange Vélodrome lors de la réception du PSG pour le Classique. Après l'expulsion d'Amine Harit dès la 20ème minute de jeu, l'Olympique de Marseille a encaissé deux autres buts après l'ouverture du score de Joao Neves à la 7ème minute de jeu. Une rencontre traversée sans éclat par l'OM, ce qui a eu le don d'alarmer les dirigeants du club marseillais d'après Florent Germain. « J'ai parlé avec beaucoup de monde au club, il y a quand même beaucoup de lucidité, voire d'inquiétude affichée sur les 20 premières minutes de l'OM ».

«Greenwood, Wahi. On considère qu'il y a eu un manque de détermination de leur part»

Le journaliste de RMC a profité de l'émission Rothen s'enflamme lundi soir afin de donner quelques détails concernant les joueurs pointés du doigt par le staff technique de Roberto De Zerbi et plus précisément Mason Greenwood. « De Zerbi a eu du mal à trouver des explications même si il y a quelques joueurs qui ont été pointés du doigt par le staff : Greenwood, Wahi. On considère qu'il y a eu un manque de détermination de leur part, de capacité à garder le ballon quand l'OM avait besoin de souffler et de remonter le bloc ».

Greenwood : De Zerbi a haussé le ton !

Sur le site de RMC, le journaliste Florent Germain a poursuivi l'analyse à l'OM au sujet de Mason Greenwood sur sa performance contre le PSG. Ou du moins sa première période avant son remplacement à la mi-temps. « Sa première période contre le PSG, le long du banc marseillais et de la zone technique, a été un cauchemar. De Zerbi a haussé le ton sur plusieurs errances de sa part. Sa perte de balle, fatale sur le troisième but parisien, est symptomatique. Au lieu de faire l’effort pour tenter de rattraper la situation, le premier réflexe du Greenwood aura été de se retourner, comme un enfant coupable, pour regarder son entraîneur, avant d’être spectateur du but de Barcola ».