OM - PSG : L’arbitre a menti, ils balancent !

Après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OM dimanche soir (0-3), François Letexier a pris le temps de justifier sa décision d’exclure Amine Harit dès la 20e minute. L’arbitre de la rencontre a notamment expliqué que le VAR avait eu accès à un angle de caméra qui n’avait pas été diffusé. Ce qui a surpris Stefano Bernabino, directeur éditorial de DAZN, ainsi que Fred Godard, chargé de la réalisation.

Si la supériorité du PSG sur l’OM lors des 20 premières minutes n’est pas à remettre en question, un fait de jeu a tout de même fait polémique lors du Classique dimanche soir, l’expulsion d’Amine Harit. Une décision que François Letexier a pris le temps d'expliquer au micro de DAZN après la rencontre.

Les explications de Letexier

« Je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. C'est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité physique de son adversaire », a déclaré François Letexier, qui a également expliqué que l’assistance vidéo avait eu accès à un autre angle de caméra pour le conforter dans son choix : « L'assistance vidéo ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, elle me confirme que ma perception est réelle, qu'il y a un contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n'a d'ailleurs pas été diffusé par la réalisation. Il permet de voir le duel de profil et lorsqu'il y a un arrêt sur image, on constate clairement un contact de la semelle au niveau du sternum. »

« Nous avons montré tous les angles à notre disposition »

Auprès de L'Équipe, Stefano Bernabino a salué la décision d’Anthony Gautier, directeur de l’arbitrage, de laisser François Letexier s’expliquer, mais a revanche été surpris qu’il ait évoqué un angle de caméra qui n’a pas été diffusé. « C'est un bon moment de décryptage. Mais quand il parle de l'angle de caméra qui n'aurait pas été diffusé, nous sommes assez surpris. Dans le car-régie avec Fred Godard, le réalisateur, nous ne comprenons pas, car nous avons montré tous les angles à notre disposition. D'ailleurs, à ce moment-là, on est en train de rediffuser toutes les images déjà proposées pendant le match », a confié le directeur éditorial de DAZN.

« Il n'y a pas de caméra cachée qui leur serait destinée »

Des propos confirmés par Fred Godard : « Nous avons diffusé l'action dans son ensemble, puis l'action prise par la caméra opposée, également celle de la caméra arrière-but de dos et le contrechamp de face. Mais je ne suis pas à sa place, je ne suis pas là pour juger, j'ai montré ce que j'avais de mieux pour essayer de comprendre. Ensuite, le VAR est une cellule indépendante qui a, à sa disposition, exactement les mêmes caméras que les nôtres. Il n'y a pas de caméra cachée qui leur serait destinée. »