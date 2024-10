Transferts : Une star déjà à oublier pour l'OM et le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, une rumeur a animé l'actualité de l'OM et du PSG. En effet, de l'autre côté de la Manche, il a été révélé que Marcus Rashford serait dans les petits papiers du club phocéen et du club de la capitale. Mais voilà que les dernières informations de la presse anglaise ne sont pas bonnes pour l'OM et le PSG.

Suite à l'arrivée d'Adrien Rabiot, tout semble désormais possible pour le mercato de l'OM. De quoi faire naitre certains rêves sur la Canebière, alimentés également par différentes rumeurs. Si on parle de Paul Pogba, la presse anglaise a également associé Marcus Rashford à l'OM. En parallèle, l'attaquant de Manchester United plairait aussi au PSG.

Manchester United compte sur Rashford

Mais voilà que Marcus Rashford pourrait continuer sa carrière... à Manchester United. Malgré les rumeurs qui l'annonçaient partant, l'Anglais, sous contrat jusqu'en 2028, pourrait continuer avec les Red Devils à en croire TeamTalk. En effet, Jim Ratcliffe considérerait Rashford comme l'un des joueurs les plus importants du club.

Une prolongation à venir ?

A Manchester United, on espère revoir Marcus Rashford à son meilleur niveau. Ayant confiance en l'Anglais, les Red Devils prépareraient d'ailleurs un nouveau contrat. Aujourd'hui lié jusqu'en 2028, Rashford pourrait donc rester encore un moment du côté de Manchester. Au grand dam de l'OM et du PSG...