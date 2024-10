Mercato - PSG : Un grand joueur va signer, il vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mercato relativement calme, le PSG prépare plusieurs signatures afin de blinder ses cadres. Dans cette optique, Vitinha devrait prolonger jusqu'en 2029. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain portugais assure d'ailleurs qu'il se sent très heureux à Paris où il espère rester très longtemps.

Bien décidé à construire un projet sur le long terme, le PSG prépare signature majeure, à l'image des prolongations de Luis Enrique et Luis Campos. Mais au sein de l'effectif aussi les cadres vont être blindés à l'image de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Ce dernier devrait d'ailleurs prolonger jusqu'en 2029.

Vitinha veut rester longtemps au PSG

Interrogé sur son avenir dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Vitinha s'est prononcé sur la possibilité de faire une carrière à la Marquinhos au PSG : « Moi, je ne regarde pas aussi loin. Je ne dis pas non, mais je préfère regarder au plus proche. Et dans les prochaines années, je veux continuer ici, je veux faire des choses inédites ».

«Je veux continuer ici»

Relancé sur les discussions concernant sa prolongation jusqu'en 2029 au PSG, Vitinha vend la mèche assurant qu'il était très heureux à Paris : « Je veux continuer ici, je veux faire de belles années ici, je suis heureux ici, la ville, tout, ma famille. Je me suis attaché au club et je veux continuer ».