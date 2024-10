PSG : Mbappé s'en va, le vestiaire se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a quitté le PSG l'été dernier afin de s'engager libre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a laissé un vide que Luis Enrique a décidé de combler en axant son projet sur l'aspect collectif. Plusieurs joueurs ont ainsi pris une nouvelle dimension à l'image de Vitinha, qui estime d'ailleurs que le PSG est désormais plus fort.

C'est un débat qui suscite des longues discussions. Depuis le départ de Kylian Mbappé, certains observateurs estiment que le PSG est plus fort sans sa grande star. D'autres à l'inverse estime que c'est impossible d'être meilleur en perdant un tel joueur. Mais pour Vitinha, la question est rapidement tranchée.

Mbappé : Le PSG a brisé son grand rêve ? https://t.co/UtAfGkUlXI pic.twitter.com/DMu6M4peya — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Pour Vitinha, le PSG est plus fort sans Mbappé

« Pour moi, le PSG de maintenant est plus fort que l'année dernière. Ça va être encore plus le cas », lâche ainsi le milieu de terrain portugais au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant d'aller dans le sens de Luis Enrique et sa fameuse théorie qui consiste à dire qu'il préfère avoir quatre joueurs à dix buts plutôt qu'un seul à 40.

«. C’est évident que ça change l’équipe, la dynamique»

« Tu perds un joueur qui est l’un des meilleurs du monde, un joueur qui marque 50 buts. C’est évident que ça change l’équipe, la dynamique. Ça change tout, mais pas pour moi. Il y a divers joueurs qui ont marqué des buts », ajoute Vitinha.