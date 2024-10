Mercato : L’OM a signé son patron pour les prochaines années !

Axel Cornic

Arrivé très jeune à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a tout de suite été lancé dans le grand bain et ça ne s’est pas toujours très bien passé. Le défenseur central était notamment devenu la cible favorite des critiques des supporters, mais la saison dernière il a réussi à transformer les sifflets en applaudissement et est désormais l’un des leaders de l’équipe de Roberto De Zerbi.

C’est une trajectoire qui force le respect. N’importe qui aurait pu craquer et jeter l’éponge face aux critiques constantes, régulières et souvent très virulentes. Pas Leonardo Balerdi, tête de Turc préférée du stade Vélodrome, mais qui est depuis le début de saison le nouveau capitaine de l’OM.

Succession de Mbappé : Les plans du PSG ruinés par l’OM ? https://t.co/MoO7ASK0y0 pic.twitter.com/YlPhJB27Pw — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Le retour du vieux Balerdi ?

Le problème, c’est qu’après une saison dernière très bonne à l’inverse de la tendance collective, Balerdi traverse une période de moins bien depuis quelques temps. Il ne rassure pas vraiment et face à l’OL (2-3), il a bien failli tout gâcher avec un rouge après seulement cinq minutes de jeu. Evidemment, face au PSG il a sombré comme toute son équipe, marquant notamment un but contre son camp sur un centre à priori pas très dangereux.

L’OM ne doute pas

Est-ce suffisant pour remettre en question le statut de Leonardo Balerdi et surtout, son rôle de capitaine ? Pas du tout ! D’après les informations de L’Equipe, au sein de l’OM on aurait toujours confiance en l’Argentin de 25 ans, puisqu’il serait l’une des figures du projet sur le long terme. Il a en effet récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 et devrait donc continuer à être l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.