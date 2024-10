«Neymar sur ses côtes», un joueur du PSG a souffert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti du PSG en août 2023, Neymar a connu des derniers mois compliqués dans la capitale. Arrivé à Paris en 2022, Vitinha a quant à lui explosé la saison passée sous les ordres de Luis Enrique. Mais à croire les dires de Florent Gautreau, le Portugais n’a pas connu des premiers mois faciles chez les Rouge et Bleu, notamment avec la vedette brésilienne. Explication.

Il est l’une des étoiles montantes du PSG. Arrivé à Paris en 2022, Vitinha a pris une nouvelle dimension en 2023-2024 sous la houlette de Luis Enrique. Élégant, le Portugais a surtout été excellent dans les matchs importants du PSG. Dans un entretien accordé à l’émission Rothen S’enflamme ce mardi, le joueur de 24 ans est revenu sur ce groupe parisien, désormais orphelin de vedettes comme Neymar, Lionel Messi, ou encore Kylian Mbappé.

« On est un groupe avec beaucoup de qualité »

« Même si on est jeune, même si on n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue des champions, on est un groupe avec beaucoup de qualité. Peut-être avec des joueurs moins connus mais moi, je trouve que ça n'est pas important. Je pense qu'on est en train de devenir plus fort que l'année dernière. Et c'est normal. Tu ne commences pas aussi bien que tu finis. Tu vas progresser dans une saison. Moi, je trouve qu'on est mieux déjà », a ainsi lâché Vitinha.

« Neymar était sur ses côtes »

Présent dans l’émission l’After Foot, le journaliste Florent Gautreau s’est exprimé sur le cas du numéro 17, affirmant que ce dernier avait passé des premiers mois compliqués, et que ce dernier a été bridé par Neymar notamment : « C'est la parole d'un mec qui a beaucoup souffert, plus que d'autres sûrement, avec ce qui s'est passé au PSG avec les stars. Neymar était sur ses côtes. C'est aussi la parole d'un gars du vestiaire et qui n'est pas un gars qui fait des polémiques. Il est plutôt réglo et il exprime quelque chose d'important, c'est que ce collectif, qui est certes insuffisant, mais dans lequel les joueurs se sentent forts. Et je pense que Luis Enrique a réussi ça ».