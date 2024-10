Le PSG vend la mèche pour le futur de Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner par sa longévité, notamment avec la sélection portugaise. Le milieu de terrain du PSG Vitinha, qui a pris une nouvelle dimension en sélection, évoque son prestigieux compatriote et annonce qu'il sera là pour la prochaine Coupe du monde en 2026.

Comme au PSG, Vitinha s'est imposé comme un joueur important en sélection. En effet, il est devenu un élément clé avec le Portugal où il côtoie notamment Cristiano Ronaldo qui continue d'être utilisé régulièrement du haut de ses 39 ans. Et Vitinha ne cache pas qu'il est impressionné par le quintuple Ballon d'Or.

Vitinha s'enflamme pour Cristiano Ronaldo

« 39 ans et toujours titulaire en équipe nationale, je n'ai pas d'explication pour cette longévité. Lui, il l'a dit déjà et moi j'imagine que c'est ce professionnalisme qu'il a dans tout ce qu'il fait. Le matin, le soir, tous les jours de sa carrière, c'est incroyable. J'imagine les efforts et les sacrifices qu'il doit faire et qu'il a faits. Et j'imagine aussi que c'est ça qui l'a maintenu dans cet état à 39 ans. Mais oui, c'est un privilège pour moi. On est petit, on est des enfants on a on a le rêve de jouer un jour avec lui et ça arrive. Heureusement, j'aurai eu pas mal d'années à profiter de la sélection avec lui », confie-t-il dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC.

Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde, Vitinha l'annonce

Mais Vitinha a également été interrogé sur le futur de Cristiano Ronaldo et assure qu'il n'a aucun doute sur le fait que son illustre compatriote sera bel et bien présent à la Coupe du monde 2026 : « Bien sûr qu'il y sera, il ne va pas lâcher ». L'ancien joueur du Real Madrid aura 41 ans et il pourrait encore un peu plus marquer l'histoire du football.