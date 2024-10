Mercato : Un joueur s’annonce au PSG pour plusieurs années !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Seul membre du PSG à faire partie des 30 meilleurs joueurs de la dernière saison, Vitinha n'a pas l'intention de quitter la capitale française. Le milieu de terrain portugais, qui ne cesse de s'affirmer dans le vestiaire parisien, souhaite poursuivre sa carrière en France. Et dans quelques semaines, un acte devrait illustrer cet attachement.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Vitinha prend une place grandissante dans le groupe de Luis Enrique, même si le joueur connaît, actuellement, un net coup de moins bien. Lié au club parisien jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain portugais semble épanoui au sein de la capitale française et n’exclut pas de prendre sa retraite en Ligue 1.

« Je veux rester ici »

« Me retirer au PSG ? Je ne vois pas aussi loin, mais je ne dis pas non. Je préfère regarder ce qui est proche. Mais dans les prochaines années, je veux rester ici et faire des choses inédites » a-t-il confié durant l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC.

Sa prolongation est imminente

Un premier pas devrait être franchi dans les prochaines semaines puisqu’un accord total aurait été trouvé avec le PSG pour une prolongation de deux saisons. Il ne manquerait plus qu’à apposer la signature en bas du contrat. Vitinha est parti pour s’inscrire dans la durée à Paris.