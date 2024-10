PSG : Luis Enrique a réalisé un miracle à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG durant l'été 2023, Luis Enrique a réalisé une première saison convaincante, mais continue de susciter de nombreux débats. Clivant, le technicien espagnol ne fait pas l'unanimité dans les médias. En revanche, dans le vestiaire parisien, cela n'a rien à voir comme l'explique Vitinha, impressionné par la façon dont Luis Enrique l'a fait progresser.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique fait beaucoup parler. Ses choix tactiques ainsi que son comportement face à la presse ont pour conséquence que le technicien espagnol est loin de faire l'unanimité. C'est en revanche tout l'inverse au sein du vestiaire parisien, puisque Vitinha se montre plus qu'élogieux au sujet de son entraîneur qui l'a fait progresser beaucoup plus vite qu'il ne l'imaginait.

Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique

« Individuellement, il m’a fait progresser. Il m’a fait atteindre un niveau que je n’espérais pas atteindre, tôt comme ça. Je m'attendais à atteindre ce niveau, mais pas en une année. Il m'a aidé à arriver à ça. Collectivement, quand tu vois la saison dernière, on a gagné la Coupe de France, la Ligue 1, on est arrivé en demi-finale de la Ligue des champions et tu penses que c'est une mauvaise saison? C’était une incroyable saison. On est arrivé dans les quatre derniers en C1, on n'est pas passé pour un rien. Il faut voir pourquoi on n'est pas passé », lâche le milieu de terrain portugais dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC.

«Sur le plan humain, il est incroyable»

Relancé sur la méthode de Luis Enrique, très proche de ses joueurs et avec lesquels il communiqué beaucoup, Vitinha confirme qu'il valide totalement. « J'aime bien ça, j'aime que les choses soient bien claires. Je m'identifie beaucoup dans ses idées de jeu, tactiquement. Sur le plan humain, il est incroyable », ajoute le milieu de terrain du PSG.