Luis Enrique : La grande révolution du PSG est un mensonge ?

Il y a un peu plus de deux ans, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi se confiait sur le virage que le PSG allait emprunter concernant sa politique sportive. Depuis, Luis Enrique a hérité d'un pouvoir jamais vu sous QSI et des investissements conséquents ont été effectués. Cependant, la révolution du PSG a été remise en question.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview fleuve au Parisien par le biais de laquelle il annonçait quelques changements phares dans le projet du PSG. Il déclarait terminée l'ère du bling-bling et des paillettes au Paris Saint-Germain et la mise en place d'un projet sportif clair autour d'une direction sportive et d'un entraîneur. Cependant, cette révolution coûte beaucoup d'argent.

«Le PSG a quand même dépensé 860M€ sur les trois dernières saisons»

Luis Enrique a hérité du poste d'entraîneur du PSG à l'été 2023 et environ 400M€ ont été investis pendant le mercato en question. Sur les trois dernières années, ce chiffre est deux fois plus important comme la journaliste Margot Dumont l'a confié sur les antennes de Canal+ dimanche soir pour le Canal Football Club. « Le PSG a quand même dépensé 860M€ sur les trois dernières saisons. C'est trois fois plus que Manchester City. A un moment donné on se pose des questions, à quoi sert cet argent ? ».

«C'est l'histoire du PSG depuis 10 ans»

En plus de se montrer très dépensier, il y a une question sportive à soulever selon Daniel Riolo. Qui est tout bonnement la même depuis le lancement du projet QSI par les propriétaires qataris en 2011. « Luis Enrique ? C'est l'histoire du PSG depuis 10 ans de séparer la Ligue des champions et le championnat. L'équipe n'est pas challengée là. On attend depuis 10 ans qu'il se passe quelque chose en Ligue des champions et on sort d'un match où il ne s'est rien passé. Où tous les joueurs offensifs sont passés au travers et où tous les choix étaient discutables. Ce soir (dimanche face à l'OM), je vois une équipe qui collectivement se promène. Avec la supériorité technique qui est la sienne, si tu ne vas pas la chercher, elle va se promener et on le sait. Elle a de la qualité et a un entraîneur qui sait mettre en place une équipe même si pour moi il est limité sur plein d'autres aspects. Evidemment tu peux les féliciter ce soir, mais la deuxième mi-temps n'est pas bonne, c'est de la baballe. Tu peux les écraser et en mettre 5 ». a confié l'éditorialiste de RMC pendant l'After Foot dimanche soir.