Corruption - Longoria : L'OM victime d'une vengeance ? La grande annonce !

La guerre est aujourd'hui ouverte entre l'OM et les arbitres français. Après les propos de Pablo Longoria, qui avait parlé de corruption, on peut se demander comment le club phocéen va désormais être arbitré. Faut-il s'attendre à des conséquences ? Jérémie Pignard a prévenu l'OM à ce propos.

Dimanche soir, l'OM affronte le FC Nantes, une rencontre qui sera arbitrée par Stéphanie Frappart. Cette dernière aura alors une énorme pression sur les épaules puisqu'elle va donc passer après la polémique et le coup de gueule de Pablo Longoria. Furieux après le match face à Auxerre, le président de l'OM avait parlé de corruption, ce qui lui a valu 15 matchs de suspension. Mais en même temps, Longoria s'est attiré les foudres des arbitres français.

« Aucun problème avec Marseille »

Faut-il alors s'attendre à une vengeance des arbitres français contre l'OM à cause de Pablo Longoria ? Pour L'Equipe, Jérémie Pignard a annoncé la couleur, prévenant alors le club phocéen : « On ne va pas faire payer à l'OM ce qu'a dit Longoria ? On a attaqué (en justice) des mots inadmissibles qui ont été prononcés. Mais il n’y a aucun problème avec Marseille ».

« Les clubs pensent qu’avoir ce genre de communication va nous faire changer notre arbitrage. Mais pas du tout. Ils n’ont aucun impact avec ce genre de plaintes, de contestations… Peu importe qu’ils se soient plaints pendant une semaine dans les médias ou pendant trois heures après le match en criant au scandale, cela ne va rien changer », a par ailleurs expliqué l'arbitre français.

« Une plainte collective »

D'ailleurs, à propos de cette plainte déposée contre l'OM, Olivier Lamarre, porte-parole du syndicat des arbitres du football d'élite, en avait dit plus. « Où en est le dépôt des plaintes des arbitres ? Ce n'est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective. Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter plainte. Ils sont 111 au total, c'est 100% des arbitres », avait-il expliqué.