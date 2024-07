Ligue 1 : Le premier trophée remporté par le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG a pris l'habitude d'enchaîner les trophées et le club écrit les plus belles pages de l'histoire du football français. Le club de la capitale a vraiment vu le jour à partir de 1970 mais tout de suite, il a été capable de s'illustrer au plus haut niveau national. D'ailleurs il a battu le record de longévité en première division du championnat et il est devenu champion de France pour la première fois en 1986. Avant ça, le PSG a enregistré son premier trophée en 1982.

Comme en Ligue 1, le PSG a eu le temps d'étoffer son palmarès en devenant le club français le plus titré de la Coupe de France. Cette compétition qui réunit chaque année depuis 1917 clubs professionnels et amateurs en marge du championnat est gagnée la première fois par le club de la capitale en 1982 et il s'agit du premier trophée. Un souvenir intéressant d'autant plus qu'en face, il y avait un bel adversaire.

Un premier sacre

Lors de la saison 1981-1982, le PSG réalise un magnifique parcours jusqu'à la finale où le titre semble promis à l'AS Saint-Etienne. Mais l'ASSE est challengée lors de ce fameux match puisque malgré un doublé de Michel Platini, les Verts sont rattrapés dans la dernière minute des prolongations par un but de l'Ange vert Dominique Rocheteau qui égalise (2-2). Les supporters fous de joie envahissent la pelouse après ce petit miracle mais il reste encore la séance de tirs au but à disputer. Quelques minutes plus tard, les Parisiens ne ratent aucun tir pour l'emporter (6-5).

Un doublé saisissant

Il s'agissait de la première édition de la Coupe de France avec des tirs au but à la fin et le PSG a montré à partir de ce moment-là qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs clubs du pays. Ce premier titre marque le grand démarrage de son histoire et il sera vite répété car les Parisiens remportent l'édition 1983 face au FC Nantes, autre grand club de l'époque.