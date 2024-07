Mercato - PSG : Ce crack annonce son arrivée à Paris !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a officialisé la signature de Gabriel Moscardo. Recruté pour une somme proche de 20M€, le milieu de terrain brésilien est resté au Corinthians sous la forme d'un prêt pendant six mois. Sur les réseaux sociaux, Gabriel Moscardo a annoncé son arrivée à Paris.

Après l'arrivée de Luis Enrique à la fin de la dernière saison, le PSG a frappé fort sur le mercato. En effet, Luis Campos a bouclé douze transferts au total il y a un an : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Cher Ndour, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Malgré toutes ces arrivées, le conseiller football du PSG a recruté deux autres joueurs au mois de janvier : Lucas Beraldo (Sao Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians).

Le PSG attend Moscardo

Si Lucas Beraldo a posé ses valises à Paris lors du dernier mercato hivernal, Gabriel Moscardo est resté au Corinthians sous la forme d'un prêt. Blessé lors de sa visite médicale avec le PSG, le crack de 18 ans est resté au Brésil pour se soigner. Totalement remis, Gabriel Moscardo va porter les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. D'ailleurs, le jeune milieu de terrain est déjà arrivé à Paris.

«Je suis arrivé, Paris !»