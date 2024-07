Ligue 1 : Quel est le plus vieux club de France ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si certains sources considèrent que le plus vieux club de l'histoire du football français est le Standard Athletic Club, fondé en 1890 par des ouvriers anglais venus travailler sur le chantier de la Tour Eiffel, la plupart des médias attribuent ce "titre" au Havre AC. Le club normand a pour date officielle 1884 comme date de création mais certains parlent aussi de 1872. D'après des recherches historiques cette date serait bien erronée mais force est de constater que le club a bien marqué les esprits grâce à cette affirmation.

D'après certaines sources, le Havre AC aurait débuté sa section football à partir de 1894, date à laquelle plusieurs clubs avaient déjà vu le jour, à Paris notamment. Mais cela reste sûrement le plus grand club encore bien présent aujourd'hui qui existait déjà au XIXème siècle. De nos jours, le HAC comme on l'appelle évolue encore au plus haut niveau avec une saison 2023-2024 passée en Ligue 1 après une belle percée.

Ligue 1 : Quels sont les clubs qui montent en L1 en 2024 ? https://t.co/ZJchJLNUL7 pic.twitter.com/eUAuj4yNFE — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Un héritage anglais perpétré

Comme bien souvent en Europe, ce sont les Anglais qui ont ramené le football en France. En 1884 au Havre, c'est un pasteur anglais qui crée le Havre Athletic Club avec plusieurs membres mais au début, il n'est pas forcément question de football. Ainsi c'est la date de 1894 qui est retenue comme le début de l'activité de la discipline. Le club parvient alors à se hisser parmi les premiers grands clubs, remportant même un premier titre de Champion de France en 1899. Il s'agissait à l'époque de l'un des seuls clubs de province à disputer des matches avec des clubs parisiens. Difficile d'imaginer près de 125 ans plus tard que le HAC jouerait encore les premiers rôles.

Retour au premier plan

En réussissant une magnifique saison 2022-2023 en Ligue 2, le Havre AC a réussi une remontée dans l'élite du football français. Le club normand a fini 15ème de Ligue 1 cette année et peut prétendre à rester encore parmi les meilleurs clubs de France. Cette percée n'est pas la seule de son histoire puisque le club a connu la troisième place du championnat en 1951 et il compte aussi un titre en 1959 en Coupe de France lorsqu'il évoluait en seconde division, un exploit seulement répété en 2009 par Guingamp.