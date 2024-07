Ligue 1 : Quel est le dernier trophée gagné par l'OM ?

La rédaction

Après une fin de saison décevante qui l'a vu dégringoler au classement de Ligue 1, l'OM ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine, l'occasion de peut-être renouer avec le succès. Dans son armoire à trophées, Marseille commence à trouver le temps long puisque la porte reste fermée depuis un moment. En effet, l'OM a soulevé son dernier trophée en 2012, une longue disette que les joueurs aimeraient stopper.

Comme l'OL, Marseille a du mal à retrouver le chemin de la victoire depuis douze ans. Le club de la cité phocéenne compte pourtant 9 titres de Champion de France à son palmarès mais c'est vraiment au début des années 2010 qu'il a connu sa dernière période exceptionnelle. En 2012, les Marseillais remportaient la Coupe de la Ligue, compétition désormais disparue, après un triplé incroyable. Ils veulent retrouver ce sentiment de victoire après cette finale qui avait marqué les esprits.

Dernier trophée en 2012

En retrouvant le titre de Champion de France en 2010 après presque 20 ans de disette, l'OM s'est parfaitement relancé et a enchaîné quelques années au très haut niveau. Les Marseillais ont en effet gagné le Trophée des champions en 2010 et 2011 et ils ont également réussi un triplé en Coupe de la Ligue en remportant les éditions 2010, 2011 et 2012. C'est donc en avril 2012 que le club a levé les bras pour la dernière fois dans une compétition qui réunissait les plus grands clubs de France. Après un parcours presque sans faute, l'OM domine l'OL dans un Olympico tendu dont le dénouement est connu à l'issue des prolongations. Brandao ouvre le score à la 104ème minute, six minutes seulement après son entrée en jeu.

Une période dorée qui manque

Même si l'OM fait toujours partie des principales équipes en France depuis, cet épisode incroyable au début des années 2010 reste désormais un lointain souvenir. L'OM a souvent joué devant sans vraiment réussir à s'imposer malgré quelques coups d'éclat. A Marseille, on attend donc avec impatience le prochain trophée. Pourquoi pas une 11ème couronne en Coupe de France pour ce club qui n'a pas réussi à gagner cette compétition 1989... Une éternité.