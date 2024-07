Ligue 1 : Quel est le premier club champion de France ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le football professionnel fêtera bientôt un siècle de championnat au niveau professionnel. Depuis 1932, beaucoup de clubs ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football français, une histoire riche et exceptionnelle. Parmi les grands clubs français, Lille a connu un grand bonheur dès les débuts du championnat de France puisque c'est l'Olympique lillois qui a réussi à remporter la première édition lors de la saison 1932-1933. Des histoires de fusions ont fini par donner… le LOSC.

De plus en plus répandu à partir de la fin du XIXème siècle en Europe et surtout en Angleterre, le football doit attendre des décennies avant de connaître le monde de la professionnalisation en France. Finalement acceptée en 1931, elle est ciblée par beaucoup de clubs qui font la demande à la Ligue de Paris. La première édition du championnat commence alors avec 20 clubs divisés en deux groupes dont les vainqueurs s'affrontent ensuite en finale.

L'Olympique lillois triomphe

A l'issue de cette première année de championnat, c'est l'Olympique lillois qui est sacré champion de France après un imbroglio incroyable puisque le club aurait pu ne jamais participer à cette édition. Après avoir raflé la première place de son groupe devant l'Olympique de Marseille avec 14 victoires pour 4 défaites, le club nordiste affronte l'AS Cannes, deuxième de l'autre groupe mais repêché car l'Olympique d'Antibes est déclassé. La finale le 14 mai 1933 sacrera Lille (4-3) pour le premier titre de l'ère professionnelle.

L'ancêtre du LOSC

Cette première saison marquée par quelques polémiques donnent finalement des idées au fil des années. Après plusieurs idées de fusion avec des clubs voisins, l'Olympique lillois s'associe avec le Sporting Club fivois en 1944, dans un club baptisé "Stade lillois". Après quatre matches disputés sous cette dénomination, le nom de Lille Olympique Sporting Club est choisi et reste celui que l'on connaît aujourd'hui. Le LOSC en profite pour remporter le championnat de France lors de la saison 1944-1945.